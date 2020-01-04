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На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое бойцов

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое бойцов - Фото
Военный, армия, ВСУ, война, ООС, АТО (скриншот)
04.01.2020, 19:13

В течение текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе, в зоне проведения операции объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

«4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами, двое военнослужащих объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь», - сказано в сообщении.

В течение текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета они обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Новолуганское.

3 января террористы устроили обстрела из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия

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