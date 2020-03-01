На Донбассе погиб военный

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 1 марта, в районе военных действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, трое ранены и трое получили боевые травмы. Об этом сообщает в Facebook штаба ООС.

Отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования России провели пять обстрелов, ведя огонь по позициям объединенных сил из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За 29 февраля гибридная армия РФ 19 раз обстреляла украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Читайте также: Война на Донбассе. В штабе ООС раскрыли потери гибридной армии РФ за февраль