На Донбассе погибла боевой медик

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Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков украинских позиций вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

Во время доставки медикаментов на позицию военнослужащая попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким павшей украинской защитницы. Вечная память Герою!» -говорится в сообщении.

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