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На Донбассе – пять обстрелов за сутки. Погиб военный

На Донбассе – пять обстрелов за сутки. Погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
27.02.2020, 19:33

В зоне ООС боевики пять раз открывали огонь по украинским военнослужащим, один из них погиб

Боевики на Донбассе в течение текущих суток пять раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, террористы стреляли из запрещенного минского соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского из 120-мм минометов боевики выпустили по украинским защитникам 30 мин.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

26 февраля военнослужащий операции объединенных сил погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Ребрина Вадим
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