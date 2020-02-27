На Донбассе – пять обстрелов за сутки. Погиб военный

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Боевики на Донбассе в течение текущих суток пять раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, террористы стреляли из запрещенного минского соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского из 120-мм минометов боевики выпустили по украинским защитникам 30 мин.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

26 февраля военнослужащий операции объединенных сил погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.