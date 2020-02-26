На Донбассе погиб военнослужащий

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Военнослужащий операции объединенных сил погиб сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Министерство обороны выразило искреннее сочувствие родным, близким и боевым побратимам погибшего.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил в Facebook, что сегодня на фронте погиб житель города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Гринь служил по контракту с 2019 года, был старшим водителем мотопехотного отделения.

За текущие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции сил ООС в районе Марьинки и Павлополя.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.