На Донбассе погиб военнослужащий

Военнослужащий операции объединенных сил погиб сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Министерство обороны выразило искреннее сочувствие родным, близким и боевым побратимам погибшего.
Мэр Шостки Николай Нога сообщил в Facebook, что сегодня на фронте погиб житель города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Гринь служил по контракту с 2019 года, был старшим водителем мотопехотного отделения.
За текущие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции сил ООС в районе Марьинки и Павлополя.