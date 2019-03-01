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01.03.2019, 09:40

На Говерле потерялись туристы из Одессы

На Говерле потерялись туристы из Одессы - Фото
Зима в Карпатах (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

После вечера и ночи поисков сегодня в 06:30 удалось выйти на голосовой контакт (перекличку) с потерявшимися туристами

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В Карпатах очередные поиски: спасатели со вчерашнего вечера пытаются найти двух туристов из Одессы, которые пропали при спуске с наивысшей горы страны Говерлы в Раховском районе. Об этом сообщило в Facebook управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В последний день зимы около 20:00 в службу спасения позвонили и сообщили, что при спуске с горы в сторону долины Козьмещик получила травму туристка.

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"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации, они являются жителями Одессы. К поиску привлечены два горных поисково-спасательных отделения села Лазещина и города Рахова в составе 11 спасателей и двух единиц спецтехники", - пишут в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что поиски осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в районе происшествия.

В 07:30 утра на помощь спасателям Закарпатья дополнительно перебросили коллег из Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области.

22 февраля 2019 года на горе Поп Иван в Карпатах попала в беду группа туристов из восьми человек. Двое из них погибли от обморожения.

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Теги: туризм, ГСЧС, Карпаты, поиски, турист, зима, пропажа
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