На Говерле потерялись туристы из Одессы

Зима в Карпатах (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

В Карпатах очередные поиски: спасатели со вчерашнего вечера пытаются найти двух туристов из Одессы, которые пропали при спуске с наивысшей горы страны Говерлы в Раховском районе. Об этом сообщило в Facebook управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В последний день зимы около 20:00 в службу спасения позвонили и сообщили, что при спуске с горы в сторону долины Козьмещик получила травму туристка.

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"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации, они являются жителями Одессы. К поиску привлечены два горных поисково-спасательных отделения села Лазещина и города Рахова в составе 11 спасателей и двух единиц спецтехники", - пишут в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что поиски осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в районе происшествия.

В 07:30 утра на помощь спасателям Закарпатья дополнительно перебросили коллег из Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области.

22 февраля 2019 года на горе Поп Иван в Карпатах попала в беду группа туристов из восьми человек. Двое из них погибли от обморожения.