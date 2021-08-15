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На Говерле потерялся шестилетний ребенок: его ищут более 150 человек – фото и видео

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15.08.2021, 08:57
На Говерле потерялся шестилетний ребенок: его ищут более 150 человек – фото и видео - Фото
На Говерле потерялся шестилетний ребенок (Фото - пресс-служба ГСЧС)

Вечером 14 августа на Говерле от группы туристов отстал и потерялся шестилетний ребенок. Его поиски продолжаются, мальчика ищут более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Ребенок потерялся в 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на Говерлу. Он отстал от группы туристов в составе шести человек. "Немедленно были организованы поисковые работы с дальнейшим наращиваем сил и средств", – говорят в ведомстве. 

По состоянию на 06:00 15 августа поиски ребенка продолжались. Созданы семь поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла.  

Всего к поискам привлечены 156 человек, 19 единиц техники, три собаки и квадрокоптер. Мальчика ищут спасатели ГСЧС, полицейские, нацгвардейцы, военные, волонтеры и сотрудники парка. 

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Владислав Сердюк
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ГСЧС ребенок говерла
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