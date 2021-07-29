В Карпатах в группу туристов попала молния: пострадали три человека

В Карпатах, в районе горы Круглой, в группу туристов из восьми человек попала молния. Три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Это случилось примерно в 13:00, когда группа из восьми человек двигались маршруту в районе горы Круглой Боржавского хребта.

Спасатели на спецтехнике отправились к месту происшествия.

В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставили троих туристов в пгт Межгорье и передали медработникам.

В начале июля в пригороде Дажйпура, Индия, произошел массовый несчастный случай. Молния поразила 11 человек, когда те стояли на верхушке Амбер-форта и делали селфи на фоне дождя.

Вадим Ребрина

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