Делали селфи под дождем. В Индии от удара молнии погибли 11 человек

В пригороде Дажйпура, Индия, произошел массовый несчастный случай. Молния поразила 11 человек, когда те стояли на верхушке Амбер-форта и делали селфи на фоне дождя. Всего на башне находились 27 человек, но остальные успели вовремя спрыгнуть, пишет BBC.

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Всего в Индии от ударов молний ежегодно погибают около 2000 человек. На этот раз люди стали жертвами грозы из-за того, что непременно хотели сделать селфи, отметили в полиции. Большинство погибших были молодого возраста.

Министр штата Ашок Гехлот заявил, что семьи погибших получат по 500 000 рупий (около $6700 – ред.)

В августе 2020 года от удара молнии в Африке погибли десять детей.

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Дарья Мостовая

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