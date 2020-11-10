На границе с Венгрией нашли мертвым пограничника с огнестрельным ранением

В Госпогранслужбе сообщили, что устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели 23-летнего военнослужащего

Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы Соломоново Чопского отряда. Об этом сообшает пресс-служба Госпогранслужбы.

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О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда.

По данным Госпогранслужбы, он услышал выстрел и впоследствии обнаружил пограничника, который нес службу со штатным оружием.

Медики на месте инцидента констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

23 апреля в Закарпатском лесу пограничники задержали 12 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу со Словакией.

Арина Толина

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