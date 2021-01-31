На границе Украины и Польши задержан мужчина, пять лет находившийся в розыске за убийство

Ночью 30 января на границе Украины и Польши был задержан украинец, которого пять лет разыскивают за умышленное убийство. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Задержанный пытался выехать из Украины на автобусе Львов-Вроцлав через пункт пропуска Шегини. Во время прохождения паспортного контроля на документы одного из пассажиров база данных пограничников показала отметку "при выявлении задержать".

Мужчина сразу же был задержан пограничниками. Выяснилось, что 40-летнего украинца разыскивают с декабря 2015 года по подозрению в умышленном убийстве.

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Денис Юдин

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