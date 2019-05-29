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29.05.2019, 16:57

На границе задержали иностранцев: перепутали Украину с Францией

На границе задержали иностранцев: перепутали Украину с Францией - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В прицепе авто пограничники обнаружили двоих граждан Бангладеш. Из Сербии они хотели попасть во Францию

Пограничники Мукачевского отряда сегодня, 29 мая, задержали на пункте пропуска Дяковое грузовой автомобиль, в котором нелегально пытались пересечь границу двое граждан Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки автомобиля пограничники заметили поврежденный тент прицепа. При детальной проверки обнаружили двоих мужчин азиатской внешности. Как уточняют в ГПСУ, они были "удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию".

Фото: пресс-служба ГПСУ

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. После привлечения к ответственности за незаконное пересечение границы, иностранцев передадут румынским правоохранителям согласно договору о реадмисии.

11 мая пограничники из состава объединенных сил задержали браконьеров в Азовском море.

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Теги: пограничники, гпсу, граждане бангладеш
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