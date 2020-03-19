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На границе задержали "водолаза" – переправлял в Румынию медицинские маски: фото

На границе задержали "водолаза" – переправлял в Румынию медицинские маски: фото - Фото
Задержанный на границе (Фото: ГПСУ)
19.03.2020, 17:27

Украинец вплавь через Тису переправлял в Румынию медицинские маски

Вечером 18 марта во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие отдела "Деловое" Мукачевского отряда заметили человека в гидрокостюме, который выходил из воды. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что в ответ на законные требования наряда пограничников человек попытался скрыться, но военные, сделав предупредительный выстрел, догнали и задержали убегающего.

Задержанный на границе с Румынией (Фото: ГПСУ)

Сообщается, что задержанный не имел при себе документов, но сказал, является гражданином Украины и признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски. Его доставили в пограничное подразделение.

Выяснилось, что задержанный – 29-летний житель города Рахов. Сегодня Раховский райсуд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста.

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Медведева Наталия
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