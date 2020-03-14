Пограничники предотвратили вывоз 50 000 респираторов из Украины: видео и фото

На границе с Польшей пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины 50 000 респираторных масок, которые запрещены для экспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Мужчина направлялся в одну из стран Евросоюза. В его машине были обнаружены респираторные маски класса FFP2. Общий вес респираторов составляет более 600 кг.

Транспортное средство не пропустили через границу. Сейчас продолжаются проверки с участием сотрудников Нацполиции.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла .

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