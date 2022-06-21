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На Киев вскоре обрушится гроза: власти призвали сидеть дома

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 13:56
На Киев вскоре обрушится гроза: власти призвали сидеть дома - Фото
Гроза (фото - depositphotos.com)

В Киеве 21 июня ожидаются грозы. Городская власть призывает жителей столицы не парковать автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями. В столице, а также в западных, южных и большинстве центральных областей Украины, объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Городские власти рекомендовали жителям во время сильного ветра держаться подальше от билбордов, линий электропередачи, деревьев. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что при падении деревьев или ветвей, травмировании людей и тому подобном, необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Он также добавил, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника Киевавтодора.

Погода в Украине, 21 июня (Карта – Укргидрометцентр)

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