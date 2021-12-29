В Минэкологии назвали области Украины, по которым сильнее всего ударят изменения климата
Изменения климата неравномерно ударят по Украине, в некоторых областях последствия будут сильнее. Об этом говорится в исследовании Мирового банка, проведенном по инициативе Минэкологии, передает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что от изменений климата наиболее пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.
При этом из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства наибольшие потери, рост бедности и неравенства будут в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях, говорится в отчете.
Кроме того, исследователи говорят, что годовые температуры будут постоянно меняться в течение века. Это приведет к изменению режима осадков, повышению температуры летом и учащению засух на Юге и Востоке Украины. При этом в южных областях будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в году.
В отчете также говорится, что количество осадков будет расти, но становиться неравномерным. Зимой их количество увеличится, летом – уменьшится.
Также прогнозируется рост интенсивности и частоты экстремальных явлений – аномальной жары, гроз, сильных осадков, наводнений, засух, града, дождей, сильных снегопадов, мокрого снега.
Урожаи сельхоз культур будут существенно колебаться, предупредили в Минэко. Также из-за затяжных засух ухудшится здоровье леса, будет значительно сокращение площадей, пригодных для выращивания ели, бука, соны и дуба.
- В середине декабря Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об изменениях климата. США заявили, что обескуражены этим.
- По данным соцопроса Украинской климатической сети, половина украинцев не ощущают изменений климата.
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