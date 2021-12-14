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Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по климату. США обескуражены

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 08:09
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по климату. США обескуражены - Фото
Совбез ООН (Фото: EPA)

Россия наложила вето на первую в своем роде резолюцию Совбеза ООН, в которой изменения климата предлагалось рассматривать как угрозу международному миру и безопасности, передает The Guardian. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд "обескуражена" таким решением, передает пресс-служба американского представительства.

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Отмечается, что резолюцией, которую инициировали Ирландия и Нигер, предлагалось хотя бы иногда включать информацию о влиянии изменений климата на безопасность в стратегию Совбеза ООН по управлению конфликтами, операциям по поддержанию миру и безопасности.

СБ ООН время от времени обсуждал последствия изменения климата для безопасности с 2007 года, однако эта резолюция была бы первой, посвященной угрозе безопасности из-за климата, как отдельному вопросу, объясняют журналисты.

Резолюцию поддержали 12 из 15 членов СБ ООН (против были Индия и Россия, Китай воздержался), для принятия достаточно было бы девяти голосов, однако Россия воспользовалась правом вето как постоянный член Совбеза.

Представитель РФ Василий Небензя заявил, что предложенная резолюция превратила бы "научный и экономический вопрос в политизированный", отвлекла бы внимание от "подлинных" источников конфликтов и дала бы СБ ООН повод для практического вмешательства в любую страну.

Представитель США Линда Томас-Грифнилд заявила, что "обескуражена тем, что Россия помешала предпринять этот важный шаг по борьбе с последствиями климатического кризиса".

"Учитывая масштабность задачи, эта резолюция была наименьшим, что мы могли сделать. Сегодня вето на эту резолюцию подвело мир, и нет никаких оправданий для принятия этого решения", – заявила она.

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Марк Сировой
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