UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"У Путина тундра горит". Байден раскритиковал Россию и Китай на конференции по климату

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 06:51
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай, чьи лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату в Глазго COP26. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден назвал большой проблемой отсутствие на конференции Китая, России и Саудовской Аравии. По его мнению КНР совершил большую ошибку, ведь люди будут спрашивать, как Пекин намерен влиять на мир.

"Они потеряли возможность влиять на людей по всему миру и на всех людей здесь, на конференции. Точно так же я бы сказал о России", – заявил он.

Президент США считает, что проблема изменений климата волнует весь мир – от Исландии до Австралии. Но Китай, который пытается отстоять позиции мирового лидерства, отстранился от нее. "Как вы это делаете, а затем заявляете, что у вас есть лидерство?" – задал риторический вопрос американский лидер.

По словам Байдена, это же касается Путина и России. "У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. Но он молчит о желании что-либо делать", – сказал президент США.

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин конференция климат си цзиньпин глазго джо байден cop26 тундра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 