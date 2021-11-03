"У Путина тундра горит". Байден раскритиковал Россию и Китай на конференции по климату

Президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай, чьи лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату в Глазго COP26. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Байден назвал большой проблемой отсутствие на конференции Китая, России и Саудовской Аравии. По его мнению КНР совершил большую ошибку, ведь люди будут спрашивать, как Пекин намерен влиять на мир.

"Они потеряли возможность влиять на людей по всему миру и на всех людей здесь, на конференции. Точно так же я бы сказал о России", – заявил он.

Президент США считает, что проблема изменений климата волнует весь мир – от Исландии до Австралии. Но Китай, который пытается отстоять позиции мирового лидерства, отстранился от нее. "Как вы это делаете, а затем заявляете, что у вас есть лидерство?" – задал риторический вопрос американский лидер.

По словам Байдена, это же касается Путина и России. "У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. Но он молчит о желании что-либо делать", – сказал президент США.

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