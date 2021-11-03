"У Путина тундра горит". Байден раскритиковал Россию и Китай на конференции по климату
Президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай, чьи лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату в Глазго COP26. Об этом он заявил на пресс-конференции.
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Байден назвал большой проблемой отсутствие на конференции Китая, России и Саудовской Аравии. По его мнению КНР совершил большую ошибку, ведь люди будут спрашивать, как Пекин намерен влиять на мир.
"Они потеряли возможность влиять на людей по всему миру и на всех людей здесь, на конференции. Точно так же я бы сказал о России", – заявил он.
Президент США считает, что проблема изменений климата волнует весь мир – от Исландии до Австралии. Но Китай, который пытается отстоять позиции мирового лидерства, отстранился от нее. "Как вы это делаете, а затем заявляете, что у вас есть лидерство?" – задал риторический вопрос американский лидер.
По словам Байдена, это же касается Путина и России. "У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. Но он молчит о желании что-либо делать", – сказал президент США.
- Путин и Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату, сославшись на пандемию коронавируса. Президент РФ также не выступил дистанционно. В Кремле говорили, что участие в конференции в режиме онлайн не предусмотрено технически.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал уважать решение лидеров Китая и РФ, отметив присутствие делегации КНР высокого уровня.
- На Конференции ООН по климату также выступал президент Владимир Зеленский. Он заявил о двух экобомбах в центре Европы – временно оккупированном Крыме и Донбассе. Также Зеленский встретился на полях конференции с Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Госдепа Энтони Блинкеном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими лидерами.
- Более 100 лидеров на конференции обязались остановить вырубку лесов и деградацию земель к концу десятилетия. На это будет выделено $19 млрд государственных и частных средств.
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