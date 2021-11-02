Зеленский встретился с Блинкеном в Глазго. Обсуждали Донбасс и военное сотрудничество
Президент Владимир Зеленский в Глазго обсудил с главой Госдепа Энтони Блинкеном Донбасс и военное сотрудничество США и Украины. Об этом украинский лидер написал в Twitter.
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"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе. Затрагивались вопросы военно-оборонного сотрудничества США и Украины, вызововы в энергетике", – говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины и прогресс в реализации реформ.
ОБНОВЛЕНО В 21:14
На сайте Госдепа сообщили, что Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом Северный поток-2", – говорится в сообщении.
- Вчера 1 ноября во время выступления на конференции Зеленский заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс.
- Также вчера Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Глазго.
- Сегодня президент уже провел встречу с президентом США Джо Байденом, во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе. Он также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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