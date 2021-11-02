Зеленский встретился с Блинкеном в Глазго. Обсуждали Донбасс и военное сотрудничество

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Президент Владимир Зеленский в Глазго обсудил с главой Госдепа Энтони Блинкеном Донбасс и военное сотрудничество США и Украины. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

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"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе. Затрагивались вопросы военно-оборонного сотрудничества США и Украины, вызововы в энергетике", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины и прогресс в реализации реформ.

ОБНОВЛЕНО В 21:14

На сайте Госдепа сообщили, что Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом Северный поток-2", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Конференция ООН по изменению климата COP26 проходит 1-2 ноября в британском Глазго. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров, в том числе президент Украины.

Вчера 1 ноября во время выступления на конференции Зеленский заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс.

Также вчера Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Глазго.

Сегодня президент уже провел встречу с президентом США Джо Байденом, во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе. Он также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Елизавета Кумбер

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