100 мировых лидеров в Глазго обязались остановить вырубку лесов к 2030 году

Более 100 мировых лидеров на климатических переговорах COP26 в Глазго обязались остановить вырубку лесов и деградацию земель к концу десятилетия. На это будет выделено $19 млрд государственных и частных средств, сообщает Reuters.

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Обязательство поддержали в том числе лидеры Бразилии, Индонезии и Демократической Республики Конго, на долю которых в совокупности приходится 85% мировых лесов.

Декларация охватывает леса общей площадью более 20 млн кв км.

"У нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы и вместо этого стать ее хранителем", – сказал британский лидер Борис Джонсон, назвав это беспрецедентным соглашением.

Президент США Джо Байден сказал, что новый план "поможет миру достичь нашей общей цели – остановить естественную убыль лесов" и воссоздать к 2030 году дополнительно, как минимум, 200 миллионов гектаров лесов и других экосистем.

Предполагается, что миллиарды взносов будут выделены коренным народам, охраняющим леса и устойчивое сельское хозяйство. 12 стран, включая Великобританию, обязались предоставить $12 млрд госфинансирования в период с 2021 по 2025 год для помощи развивающимся странам. Еще £5,3 млрд будут предоставлены инвесторами из частного сектора.

По данным некоммерческого Института мировых ресурсов (WRI), леса поглощают около 30% выбросов углекислого газа. Леса убирают выбросы из атмосферы и не дают им нагреть климат. Однако этот естественный климатический буфер быстро исчезает . Согласно данным WRI, в 2020 году мир потерял 258000 кв км лесов.

Неправительственная организация Global Witness заявила, что неясно, как правительства будут нести ответственность за выполнение новых обязательств. В заявлении говорится, что необходимы национальные законы, запрещающие компаниям и финансовым учреждениям заниматься деятельностью, способствующей обезлесению.

Главная цель COP26 – активизировать усилия сторон для достижения целей Парижского соглашения. Предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. Важным вопросом является также мобилизация средств в размере 100 миллиардов долларов в год для климатических мер.

На открытии COP26 главы государств и правительств обратились друг к другу с призывом спасти планету и человечество.

Вадим Ребрина

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