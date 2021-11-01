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"Хватит обращаться с природой, как с туалетом". Лидеры призвали друг друга спасти планету

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 20:01
Фото: EPA

На открытии в Глазго главной мировой конференции по климату COP26 главы государств и правительств обратились друг к другу с призывом спасти планету и человечество. Об этом сообщает rfi.

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Конференцию открыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил борьбу с изменениями климата с попытками Джеймса Бонда спасти мир. "Мы, мои коллеги, мировые лидеры, сегодня находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд. Трагедия в том, что это не фильм", — заявил Джонсон. Однако, по его словам, спасти мир — возможно. "Да, это будет сложно. Да, мы сможем это сделать, так что за работу", — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров "спасти человечество" и перестать "рыть собственные могилы". "Настало время сказать "хватит", — заявил он.

"Хватит уничтожать биоразнообразие. Хватит убивать самих себя углеродами. Хватит обращаться с природой, как с туалетом. Хватит жечь, буравить и добывать все глубже и глубже", – сказал Гутерриш.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все страны стремиться к заявленной цели: сдержать нагрев планеты в рамках 1,5 градусов Цельсия. Он отметил, что Франция, Великобритания и Евросоюз уже взяли на себя это обязательство.

Кроме того, французский лидер выступил с призывом к международной солидарности. "Мы все пережили это во время пандемии: мы не можем противостоять международным вызовам, если мы не будем выступать скоординированно", – сказал он.

"Первыми с последствиями климатического кризиса сталкиваются самые бедные страны. (...) Все развитые экономики мира должны в равной степени участвовать [в борьбе с изменениями климата], все мы должны найти способы, чтобы самые богатые страны усилили [свое участие в этой борьбе]", – отметил Макрон.

Президент США Джо Байден назвал борьбу с изменениями климата "моральной и экономической необходимостью". По его словам, серьезные усилия, необходимые для этой борьбы, на самом деле представляют собой "невероятную возможность" для мировой экономики. "Внутри подступающей катастрофы скрывается невероятная возможность, и не только для США, но и для всех нас", — подчеркнул глава Белого дома.

Байден также принес публичные извинения за действия своего предшественника Дональда Трампа, который вывел США из Парижского соглашения по климату. Джо Байден вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение — это было одно из его первых действий на посту президента.

СПРАВКА. Парижское соглашение подписали 197 стран в декабре 2015 года. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX веке. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.

Британский натуралист сэр Дэвид Аттенборо призвал делегатов саммита "превратить трагедию в триумф" и заняться проблемой изменения климата, сообщает BBC.

В страстной речи, вызвавшей всеобщие овации, он сказал, что судьба будущих поколений должна дать делегатам импульс "переписать нашу историю".

95-летний мужчина предупредил, что человечество "уже находится в беде" из-за повышения уровня углерода в атмосфере.

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Вадим Ребрина
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