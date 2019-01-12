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12.01.2019, 16:10

На Киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед

На Киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед - Фото
Фото: ГСЧС

Тело одного мужчины сегодня подняли на поверхность, поиски третьего мужчины до сих пор продолжаются

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Во время катания на снегоходе на Киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед. Один выбрался самостоятельно, тело еще одного подняли на поверхность спасатели, поиски третьего мужчины до сих пор продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 11 января во второй половине дня. Ориентировочное расстояние от место провала до берега – 2 км, приблизительная глубина – 10 м.

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К поискам третьего мужчины привлечены водолазы, 27 спасателей, два катера на воздушной подушке "Марс".

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Теги: ГСЧС, спасатели, провалились под лед, киевское водохранилище
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