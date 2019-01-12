Фото: ГСЧС

Во время катания на снегоходе на Киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед. Один выбрался самостоятельно, тело еще одного подняли на поверхность спасатели, поиски третьего мужчины до сих пор продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 11 января во второй половине дня. Ориентировочное расстояние от место провала до берега – 2 км, приблизительная глубина – 10 м.

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К поискам третьего мужчины привлечены водолазы, 27 спасателей, два катера на воздушной подушке "Марс".

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