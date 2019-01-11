Пообещал вернуться в Карпаты: появились фото спасенного лыжника

Игорь Грищенко (фото — пресс-служба ГСЧС)

Найденный 10 января киевский горнолыжник Игорь Грищенко, который потерялся в Карпатах 6 января, благодарит своих спасителей и обещает, что обязательно еще приедет в Карпаты. Об этом сообщает в Facebook ГСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что спортсмен приедет для того, чтобы посетить домик, в котором он нашел приют и спасся от смерти. Грищенко планирует привезти туда много разных вещей, которые могут пригодиться другим туристам.

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Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

6 января 2019 года в Карпатах около горы Гемба потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спасли. На четвертый день поисков спасатели нашли около горы Говерла еще одного иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.

34-летнего киевлянина Игоря Грищенко нашли только 10 января: после нескольких дней скитаний в сильные морозы, турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям, указав некоторые визуальные ориентиры. Поисковая группа нашла туриста ближе к ночи. Его транспортировали в ближайший населенный пункт, передав медикам скорой помощи.