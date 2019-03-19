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19.03.2019, 12:28

На линии разграничения военные задержали нарушителя: фото

На линии разграничения военные задержали нарушителя: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В штабе операции объединенных сил отметили, что задержанный - неоднократно осужденный гражданин Украины

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Украинские военные на наблюдательном посту на линии соприкосновения задержали нарушителя, который направлялся из временного оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Инцидент произошел в районе ответственности отдельной мотопехотной бригады, выполняющей боевые задачи в составе оперативно-тактической группировки Север.

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"При осмотре документов оказалось, что задержанный является неоднократно осужденным гражданином Украины", - уточнили в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Задержанного передали соответствующим правоохранительным органам.

18 марта 2019 года в Луганской области пограничники из состава объединенных сил ликвидировали канал переправки из России незаконных мигрантов - граждан Индии и Вьетнама.

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Теги: оос, Донбасс, военные, нарушитель
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