На одном из заводов Киева погибли двое работников: на них упал многотонный станок
20.11.2021, 09:59
Фото с места происшествия (пресс-служба КАРС Киевская служба спасения) 2
Вчера на киевском заводе ЭМКО погибли двое сотрудников предприятия – во время монтажных работ на них упал многотонный станок. Об этом сообщает пресс-центр Киевской службы спасения.
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Рабочие погибли на месте происшествия.
Их тела достали при помощи пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. Перед этим полиция провела следственно-оперативные меры.
Поскольку щель между полом и станком не превышала пяти сантиметров, работы длились почти час.
По факту происшествия начато служебное расследование.
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