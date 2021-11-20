На одном из заводов Киева погибли двое работников: на них упал многотонный станок

Вчера на киевском заводе ЭМКО погибли двое сотрудников предприятия – во время монтажных работ на них упал многотонный станок. Об этом сообщает пресс-центр Киевской службы спасения.

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Рабочие погибли на месте происшествия.

Их тела достали при помощи пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. Перед этим полиция провела следственно-оперативные меры.

Поскольку щель между полом и станком не превышала пяти сантиметров, работы длились почти час.

По факту происшествия начато служебное расследование.

16 ноября сообщалось, что в частном доме престарелых в Днепре произошел пожар. Там погибли пять человек.

Владислав Сердюк

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