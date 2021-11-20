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На одном из заводов Киева погибли двое работников: на них упал многотонный станок

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 09:59
На одном из заводов Киева погибли двое работников: на них упал многотонный станок - Фото
Фото с места происшествия (пресс-служба КАРС Киевская служба спасения) 2

Вчера на киевском заводе ЭМКО погибли двое сотрудников предприятия – во время монтажных работ на них упал многотонный станок. Об этом сообщает пресс-центр Киевской службы спасения. 

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Рабочие погибли на месте происшествия. 

Их тела достали при помощи пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. Перед этим полиция провела следственно-оперативные меры. 

На одном из заводов Киева погибли двое работников: на них упал многотонный станок

Поскольку щель между полом и станком не превышала пяти сантиметров, работы длились почти час. 

По факту происшествия начато служебное расследование. 

  • 16 ноября сообщалось, что в частном доме престарелых в Днепре произошел пожар. Там погибли пять человек.
Владислав Сердюк
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станок эмко
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