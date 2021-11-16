В Днепре в частном доме престарелых найдены мертвыми пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. По предварительным данным правоохранителей, люди отравились угарным газом из-за замыкания проводки и локального возгорания.

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По сообщению полиции, 16 ноября к ним поступил телефонный звонок о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительно установлено, что в одной из комнат дома произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание электропроводки. В полиции предполагают, что женщины могли отравиться угарным газом. Точную причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Санкция – до восьми лет лишения свободы.

Полиция также сообщает, что администратор заведения уже задержан.





Пресс-секретарь ГСЧС области Евгения Дудка пояснила в комментарии Радио Свобода, что информацию о происшествии спасательные службы получили от полиции, в которую позвонила сама администратор дома престарелых. Пожарные части для ликвидации пожара не привлекались, спасатели на месте просто осмотрели участок возгорания площадью примерно два квадратных метра.

Начальник управления соцзащиты департамента социальной политики городского совета Ирина Максименко в комментарии изданию заявила, что, по ее данным, заведение не внесено в реестр учреждений, оказывающих социальные услуги, поэтому городским властям ничего не было о нем известно. По утверждению Максименко, в доме жили восемь человек. Соцработники сейчас связываются с родственниками жильцов, предлагая либо забрать пожилых людей домой, либо найти для них другое заведение.

21 января 2021 года возник пожар в двухэтажном доме в Харькове, переоборудованном под дом престарелых; погибли 15 человек, 11 пострадали. По утверждению местных властей, сгоревший дом престарелых был незаконным.

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Сергей Бережной

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