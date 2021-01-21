В Харькове – пожар в "доме престарелых": погибли 15 человек

В Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Дом расположен на ул. Нижняя Гиевская, 150б.

Пожар возник в 15:03. В 16:14, по данным ГСЧС, он был локализован на площади 100 кв м. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

На происшествие отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Ужасная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", – написал он в Facebook.

Президент поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, срочно создать госкомиссию под председательством министра развития громад и территорий для выяснения причин этой трагедии.

Министру внутренних дел поручено открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в кратчайшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват, написал Зеленский.

Директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага в комментарии Суспильному сказал, что никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", – сказал Шпарага.

"Такого учреждения, которое по этому адресу учитывается, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сообщил директор департамента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство созывает внеочередное заседание.

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Вадим Ребрина

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