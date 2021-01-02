В Ровенской области на ходу загорелась электричка: эвакуировали 228 пассажиров – фото

На железнодорожной станции Радивилов Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов, в котором находились 228 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

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Там рассказали, что радивиловские спасатели оперативно ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора, чтобы не допустить пожара. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги. Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Предварительно известно, что возгорание произошло в середине кузова локомотива.

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Вадим Ребрина

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