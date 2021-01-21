Пожар в пансионате для престарелых: полиция пытается задержать владелицу заведения

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Полиция допрашивает управляющего харьковским частным пансионатом для пожилых людей "Золотое время", где сегодня произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек и еще 11 пострадали. Решается вопрос о задержании владелицы заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Поскольку владелица якобы находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Управляющий, которого допрашивают, также будет задержан, заявили в МВД. Кроме того в полицию доставлены три человека из числа обслуживающего персонала.

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", – сказал глава ведомства Арсен Аваков.

ОБНОВЛЕНО В 18:41. В полиции заявили, что у них "в настоящее время отсутствуют документы по функционированию там какого-либо заведения".

Заместитель главы Харьковской областной администрации Александр Скакун сказал, что заведение работало незаконно. По его словам, власти проведут мониторинг в области с целью прекращения деятельности подобных заведений.

В Харькове завтрашний день объявлен траурным.

Сегодня в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По данным прокуратуры, погибли 15 человек, 11 пострадали. В обладминистрации говорят, что никаких официальных учреждений – ни частных, ни государственных, ни коммунальных – по этому адресу нет. Открыто уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).

Вадим Ребрина

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