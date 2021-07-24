UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кривом Роге произошел пожар в доме престарелых: фото и видео видео

24.07.2021, 10:48
Пожар в доме престарелых в Кривом Роге (Фото 5 - пресс-служба ГСЧС)
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть

Сегодня ночью в Кривом Роге произошел пожар в частном доме престарелых. Пожарные эвакуировали 22 постояльцев пансионата. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожар возник на первом этаже трехэтажного дома внутри хозяйственной комнаты. На момент возникновения пожара внутри находились 25 человек: 22 постояльца и три медсотрудника. 

Спасатели эвакуировали всех людей пожилого возраста. Огонь уничтожил имущество на площади 16 кв. м. В тушении пожара принимали участие 17 спасателей. 

Смотрите также: В Румынии прогремел взрыв и начался пожар на крупнейшем нефтезаводе страны – видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дом престарелых кривой рог пожар ГСЧС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 