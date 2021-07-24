Сегодня ночью в Кривом Роге произошел пожар в частном доме престарелых. Пожарные эвакуировали 22 постояльцев пансионата. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар возник на первом этаже трехэтажного дома внутри хозяйственной комнаты. На момент возникновения пожара внутри находились 25 человек: 22 постояльца и три медсотрудника.

Спасатели эвакуировали всех людей пожилого возраста. Огонь уничтожил имущество на площади 16 кв. м. В тушении пожара принимали участие 17 спасателей.

13 июля в Ираке произошел пожар в COVID-больнице, в результате которого погибли минимум 50 человек.

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Владислав Сердюк

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