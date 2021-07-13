В Ираке произошел пожар в COVID-больнице, минимум 50 человек погибли – видео

На юге Ирака произошел пожар в COVID-больнице, в результате которого погибли минимум 50 человек. Десятки пациентов пострадали и находятся в тяжелом состоянии, передает Associated Press.

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Возгорание произошло поздно вечером в понедельник в больнице Аль-Хуссейна в городе Эн-Насирия.

Официальные лица заявили, что все умершие получили серьезные ожоги. Причиной пожара они называют короткое замыкание. Есть и другая версия – пожар мог вспыхнуть из-за взрыва кислородного баллона.

Пожар начался в новой палате, открытой всего три месяца назад. Там находилось 70 коек, а на момент начала пожара в палате было по меньшей мере 63 пациента.

Глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Халид Бохан заявил, что здание построено из легковоспламеняющихся материалов и склонно к пожару.

Как сообщает ВВС, премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми приказал арестовать главу больницы.

Reuters передает, что родственники пациентов вышли под больницу на протест. Начались столкновения между демонстрантами и полицией, митингующие сожгли два авто правоохранителей.

В апреле 2021-го в Ираке произошла аналогичная трагедия в больнице для пациентов с COVID-19. В больнице в Багдаде взорвался кислородный баллон и начался пожар. Тогда по меньшей мере 82 человека погибли, 110 – получили ранения.

После трагедии министр здравоохранения Ирака Хасан Аль-Тамими подал в отставку.

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Оксана Житнюк

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