На полигоне под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии

28 сентября во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана. На официальном сайте НГУ нет никакой информации об инциденте.

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По словам Тарана боец погиб во время отработки полевого рейда.

"Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", – сказал представитель НГУ.

Он также сообщил, что Госбюро расследований открыло производство по этому факту.

Таран отказался назвать причину гибели военного из-за продолжающегося расследования.

На странице в Facebook Сокальского городского совета сообщается, что Олекса был участником боевых действий на Донбассе. Его похоронят 1 октября.

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Вадим Ребрина

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