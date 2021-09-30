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На полигоне под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 22:00
На полигоне под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии - Фото
Роман Олекса (фото - facebook.com/Сокальська-міська-рада-офіційна-сторінка)

28 сентября во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана. На официальном сайте НГУ нет никакой информации об инциденте.

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По словам Тарана боец погиб во время отработки полевого рейда.

"Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", – сказал представитель НГУ.

Он также сообщил, что Госбюро расследований открыло производство по этому факту.

Таран отказался назвать причину гибели военного из-за продолжающегося расследования.

На странице в Facebook Сокальского городского совета сообщается, что Олекса был участником боевых действий на Донбассе. Его похоронят 1 октября.

На полигоне под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии

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Вадим Ребрина
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учения нацгвардия
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