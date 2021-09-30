На полигоне под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии
28 сентября во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана. На официальном сайте НГУ нет никакой информации об инциденте.
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По словам Тарана боец погиб во время отработки полевого рейда.
"Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", – сказал представитель НГУ.
Он также сообщил, что Госбюро расследований открыло производство по этому факту.
Таран отказался назвать причину гибели военного из-за продолжающегося расследования.
На странице в Facebook Сокальского городского совета сообщается, что Олекса был участником боевых действий на Донбассе. Его похоронят 1 октября.
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