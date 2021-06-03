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Военные НАТО случайно "зачистили" завод на учениях в Болгарии. Владелец подал в суд

03.06.2021, 10:29
Военные НАТО случайно
НАТО (Фото - ЕРА)

В Болгарии владелец завода по производству подсолнечного масла подал иск в суд на виновных в штурме предприятия во время учений НАТО. Об этом сообщает Associated Рress.

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Инцидент произошел 11 мая во время многонациональных учений Swift Response 2021, в которых участвовали более 7000 десантников из десяти стран НАТО. Военные по ошибке "зачистили" здание небольшого завода.

В армии США сообщили, что во время учений члены итальянской воздушно-десантной бригады имитировали захват и обеспечение безопасности заброшенной авиабазы Чешнегирово на юге Болгарии. Они "зачистили" бункеры и другие сооружения. Бойцы вошли в здание рядом с аэродромом, ошибочно приняв территорию за часть тренировочной зоны. Огонь не открывали.

Посольство США в Болгарии принесло извинения компании и сотрудникам.

Однако в среду, 2 июня, владелец завода Марин Димитров сообщил журналистам, что подал иск против виновных в инциденте.

  • В ночь на 7 мая 2021-го в Эстонии стартовали масштабные континентальные учения Defender Europe 21.
  • 17 мая в Польше стартовали международные учения НАТО Dynamic Front 2021.

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Оксана Житнюк
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нато учения завод болгария Swift Response 2021 Марин Димитров
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