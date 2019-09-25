На разминирование Донбасса нужно более 50 лет и $1 млрд - военный

Фото: пресс-служба Минобороны

Даже если война в Донбассе прекратится прямо сейчас, на полное разминирование территории боевых действий уйдет не менее полувека. Об этом АрміяInform рассказал замначальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины Виктор Кузьмин.

"Для решения этой проблемы могут потребоваться десятилетия. К такому выводу пришли в ООН. <...> На этот вопрос никто не может дать четкого ответа", - сказал полковник.

Кузьмин пояснил, что один год боевых действий ведет к 10 годам разминирования территорий, и если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то "пиротехникам хватит работы на 50 лет".

Только на подконтрольной Украине территории заминировано около 700 000 га (560 000 га в Донецкой, остальное - в Луганской области): из них проверено лишь 33 000 га, где уничтожено более 430 000 мин и фугасов.

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