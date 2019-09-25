На разминирование Донбасса нужно более 50 лет и $1 млрд - военный

Даже если война в Донбассе прекратится прямо сейчас, на полное разминирование территории боевых действий уйдет не менее полувека. Об этом АрміяInform рассказал замначальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины Виктор Кузьмин.
"Для решения этой проблемы могут потребоваться десятилетия. К такому выводу пришли в ООН. <...> На этот вопрос никто не может дать четкого ответа", - сказал полковник.
Кузьмин пояснил, что один год боевых действий ведет к 10 годам разминирования территорий, и если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то "пиротехникам хватит работы на 50 лет".
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