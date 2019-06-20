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20.06.2019, 18:25

На социальном проекте украли 25 млн грн кредитных средств - СБУ

На социальном проекте украли 25 млн грн кредитных средств - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Схему создали служащие проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", говорят в СБУ

В СБУ заявили, что должностные лица частных предприятий организовали схему завладения кредитными средствами Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Руководителям трех предприятий объявлено подозрение, сообщает пресс-служба СБУ.

Там говорят, что служащие проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который создан Украиной и МБРР, организовали "механизм, который может нанести ущерб имиджу Украины на международной арене и привести к истощению финансовых ресурсов государства".

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную схему завладения кредитными средствами МБРР, организованную должностными лицами частных предприятий при реализации на территории Украины медицинского оборудования по значительно завышенным ценам", - сказано в сообщении.

В СБУ заявили, что это привело к нанесению ущерба госбюджету на сумму более 25 млн грн, что подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Трем руководителям предприятий сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В марте Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

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Теги: сбу, здравоохранение, МБРР
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