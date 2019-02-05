Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 09:35

На участке разведения возле патруля ОБСЕ разорвались снаряды

На участке разведения возле патруля ОБСЕ разорвались снаряды - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В результате инцидента пострадавших нет

Реклама
Реклама

Вчера, 4 февраля, неподалеку от участка разведения сил и средств в районе Золотого вблизи патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разорвались три снаряда. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился около блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого для осуществления мониторинга ситуации с безопасностью.

Реклама

"В период между 10:25 и 10:30 двое членов патруля, стоявшие у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2–3 км к востоку и юго-юго-востоку. В 10:30, когда они только сели в автомобили, члены патруля услышали еще 3 взрыва, оцененные как разрывы снарядов, а также увидели пламя, дым, сажу и снег в 70–100 м к востоко-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

Патруль сразу же переместился примерно на пять километров на север к восточной окраине Золотое-2 (Карбонит; подконтрольная Украине территория,- ред.), где между 10:40 и 10:50 наблюдатели отметили, что количество нарушений режима прекращения огня увеличивалось.

Патруль покинул этот район и вернулся на базу в Северодонецк. "Об этом инциденте СММ сообщила группе украинской стороны в Совместном центре контроля и координации и вооруженным формированиям", - уточнили в пресс-службе.

29 января 2019 года ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, обсе, Золотое
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 