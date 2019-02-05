На участке разведения возле патруля ОБСЕ разорвались снаряды

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Вчера, 4 февраля, неподалеку от участка разведения сил и средств в районе Золотого вблизи патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разорвались три снаряда. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился около блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого для осуществления мониторинга ситуации с безопасностью.

Реклама

"В период между 10:25 и 10:30 двое членов патруля, стоявшие у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2–3 км к востоку и юго-юго-востоку. В 10:30, когда они только сели в автомобили, члены патруля услышали еще 3 взрыва, оцененные как разрывы снарядов, а также увидели пламя, дым, сажу и снег в 70–100 м к востоко-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

Патруль сразу же переместился примерно на пять километров на север к восточной окраине Золотое-2 (Карбонит; подконтрольная Украине территория,- ред.), где между 10:40 и 10:50 наблюдатели отметили, что количество нарушений режима прекращения огня увеличивалось.

Патруль покинул этот район и вернулся на базу в Северодонецк. "Об этом инциденте СММ сообщила группе украинской стороны в Совместном центре контроля и координации и вооруженным формированиям", - уточнили в пресс-службе.

29 января 2019 года ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево.