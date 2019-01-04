Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 16:52

На взятке задержан глава райадминистрации Львовской области - СБУ

На взятке задержан глава райадминистрации Львовской области - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

За 21 тыс грн обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании коллеги, говорят в СБУ

Реклама
Реклама

Сотрудники СБУ задержали по подозрению в получении взятки главу одной из районных государственных администраций Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс грн. За эту сумму он якобы обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании коллеги.

Реклама

Правоохранители говорят, что задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании меры пресечения.

30 декабря в Полтаве задержали главного специалиста газопромышленного управления Полтавагаздобыча во время получения им части неправомерной выгоды.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, сбу, взятка, львовская область, райадминистрация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 