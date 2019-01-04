На взятке задержан глава райадминистрации Львовской области - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали по подозрению в получении взятки главу одной из районных государственных администраций Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс грн. За эту сумму он якобы обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании коллеги.

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Правоохранители говорят, что задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании меры пресечения.

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