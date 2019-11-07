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На взятке задержан главный юрисконсульт НБУ - прокуратура

На взятке задержан главный юрисконсульт НБУ - прокуратура - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)
07.11.2019, 20:39

Дело касается незаконного содействия в получении генеральной лицензии на валютные операции

В прокуратуре Киева заявили о задержании еще одного сотрудника Нацбанка - главного юрисконсульта – на получении взятки в размере 15000 долл. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Задержано еще одно должностное лицо Нацбанка на получении 15 тыс. долларов", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, сотрудница НБУ через посредника обратилась к директору фирмы, занимающейся обменом валют, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

За эту "услугу" сотрудница НБУ потребовал от предпринимателя 30000 долл, говорят в прокуратуре. Юрисконсульт с посредником задержаны при получении 15000 долл.

Готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

29 октября в полиции Киева заявили о задержании во время получения взятки в размере $40000 главного специалиста Нацбанка. Дело также касается получения генеральной лицензии на валютные операции.

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нацбанк НБУ взятка валюта юрисконсульт
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