Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Закарпатье перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов: фото

В Закарпатье перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов: фото - Фото
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
01.08.2019, 12:40

Подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов

Военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов в Закарпатье. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Оперативники в рамках контроля за совершение преступления по ч. 1 ст. 263 УК задокументировали факты сбыта жителем Закарпатской области огнестрельного оружия и боевых припасов.

"Злоумышленник за денежное вознаграждение на общую сумму 32 тыс грн незаконно сбыл пистолет-пулемет системы "Судаева" с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт и пистолет-револьвер "Лефоше", - отметил Лысенко.

31 июля 2019 года подозреваемого задержали после сбыта  оружия и боеприпасов, а огнестрельное оружие с патронами изъяли в ходе проведения следственных действий.

Во время обыска квартиры задержанного изъяты деньги в сумме 32 000 грн, которые он получил от реализации оружия и боеприпасов, пистолеты разного маркировки и разного калибра в количестве 16 штук, винтовки разного маркировки и калибра (шесть штук), в том числе с прицелом, оптические прицелы с различной маркировкой, устройства для отливки пуль, магазины к пистолетам (пять штук), большое количество патронов к указанной оружия (1200 штук), капсулы для зажигания (565 штук).

Лысенко уточнил, что проверяется информация о возможной поставке указанного оружия и боеприпасов из района проведения ООС для дальнейшей реализации представителям криминальной среды.

4 февраля 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения. 

Напишите нам
гпу оружие сбыт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 