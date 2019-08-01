В Закарпатье перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов: фото

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Военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов в Закарпатье. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Оперативники в рамках контроля за совершение преступления по ч. 1 ст. 263 УК задокументировали факты сбыта жителем Закарпатской области огнестрельного оружия и боевых припасов.

"Злоумышленник за денежное вознаграждение на общую сумму 32 тыс грн незаконно сбыл пистолет-пулемет системы "Судаева" с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт и пистолет-револьвер "Лефоше", - отметил Лысенко.

31 июля 2019 года подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов, а огнестрельное оружие с патронами изъяли в ходе проведения следственных действий.

Во время обыска квартиры задержанного изъяты деньги в сумме 32 000 грн, которые он получил от реализации оружия и боеприпасов, пистолеты разного маркировки и разного калибра в количестве 16 штук, винтовки разного маркировки и калибра (шесть штук), в том числе с прицелом, оптические прицелы с различной маркировкой, устройства для отливки пуль, магазины к пистолетам (пять штук), большое количество патронов к указанной оружия (1200 штук), капсулы для зажигания (565 штук).

Лысенко уточнил, что проверяется информация о возможной поставке указанного оружия и боеприпасов из района проведения ООС для дальнейшей реализации представителям криминальной среды.

4 февраля 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения.