Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.02.2019, 11:20

В Житомирской области торговали оружием из воинской части - СБУ

В Житомирской области торговали оружием из воинской части - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ отметили, что решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения

Реклама
Реклама

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили с одной из воинских частей, дислоцированных на территории области.

Реклама

По данным СБУ, они специально искали среди знакомых тех, кому можно было сбыть оружие.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тыс. грн.

"В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ", - отметили в пресс-службе.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

4 декабря 2019 года группу из четырех человек, которая совершала разбойные нападения на территории Киевской области и Киева, задержали правоохранители.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оружие, сбу, воинская часть
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 