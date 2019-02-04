В Житомирской области торговали оружием из воинской части - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили с одной из воинских частей, дислоцированных на территории области.
По данным СБУ, они специально искали среди знакомых тех, кому можно было сбыть оружие.
Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тыс. грн.
"В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ", - отметили в пресс-службе.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
4 декабря 2019 года группу из четырех человек, которая совершала разбойные нападения на территории Киевской области и Киева, задержали правоохранители.