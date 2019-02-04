В Житомирской области торговали оружием из воинской части - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили с одной из воинских частей, дислоцированных на территории области.

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По данным СБУ, они специально искали среди знакомых тех, кому можно было сбыть оружие.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тыс. грн.

"В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ", - отметили в пресс-службе.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

4 декабря 2019 года группу из четырех человек, которая совершала разбойные нападения на территории Киевской области и Киева, задержали правоохранители.