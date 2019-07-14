На заводе Ахметова две тысячи тонн чугуна вылились в цех: видео

12 июля в Мариуполе на МК Азовсталь во время дневной смены при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера №1 конвертерного цеха. Об этом сообщает mrpl.city.
Отмечается, что жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место происшествия прибыли пожарные, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
Отмечается, что прогар миксера не повлияет на окружающую среду.
На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей.
Мариупольский политик из партии Сила людей Максим Бородин сообщил, что в цех вылилось две тысячи тонн чугуна. Об этом политик написал в Facebook и опубликовал видео.
"Маленькие муравьи в горящем металле, это люди, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна", - написал Бородин.
11 июля в Днепропетровской области на шахте им. М.И. Сташкова ДТЭК Павлоградуголь произошел пожар, шесть горняков госпитализировали в больницу.