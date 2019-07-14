Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.07.2019, 16:46

На заводе Ахметова две тысячи тонн чугуна вылились в цех: видео

На заводе Ахметова две тысячи тонн чугуна вылились в цех: видео - Фото
Пожар (фото - depositphotos.com)

По данным местных СМИ, люди не пострадали

12 июля в Мариуполе на МК Азовсталь во время дневной смены при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера №1 конвертерного цеха. Об этом сообщает mrpl.city.

Отмечается, что жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место происшествия прибыли пожарные, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что прогар миксера не повлияет на окружающую среду.

На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей.

Мариупольский политик из партии Сила людей Максим Бородин сообщил, что в цех вылилось две тысячи тонн чугуна. Об этом политик написал в Facebook и опубликовал видео.

"Маленькие муравьи в горящем металле, это люди, которые забрасывают огнеупорами потоки чугуна", - написал Бородин.

11 июля в Днепропетровской области на шахте им. М.И. Сташкова ДТЭК Павлоградуголь произошел пожар, шесть горняков госпитализировали в больницу. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: азовсталь, мариуполь, пожар, ринат ахметов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 