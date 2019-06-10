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10.06.2019, 09:55

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе: подробности

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе: подробности - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, обстрел произошел 9 июня

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 километрах от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста террористов на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного.

В 14:34 к патрулю подошли два члена боевика. "После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что после этого они услышали, как, по крайней мере, три  пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними.

Патруль СММ вернулся на свою базу в Кадиевку (бывший Стаханов, - ред.).

Накануне 9 мая наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков во временно оккупированном Луганске.

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Теги: обстрел, обсе, молодежное
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