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07.05.2019, 11:01

В ОБСЕ сказали, какая техника боевиков передвигается по Луганску

В ОБСЕ сказали, какая техника боевиков передвигается по Луганску - Фото
Фото: LIGA.net

Наблюдатели миссии видели военную технику в центре города

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Накануне 9 мая наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Миссия зафиксировала пять танков Т-72, пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (Д-30 — 5 ед., 2А65 Мста-Б, 152 мм - пять единиц), пять РСЗО (БМ-21), пять зенитных ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) и две противотанковых ракетных комплекса (9K111 Фагот, 120 мм) в центре Луганска", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ подчеркнули, что вооружение было размещено за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения

Мини-беспилотник ОБСЕ также зафиксировал семь реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) на полигоне возле Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска); а также восемь РСЗО (БM-21) возле Садового (57 км к юго-западу от Луганска).

3 мая источники LIGA.net сообщили, что в Луганске пророссийские наемники традиционно сгонят так называемых бюджетников и студентов на парад военной техники 9 мая.

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Теги: Луганск, обсе, танки, 9 мая, техника
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