"Это настоящий совок": что происходит в Луганске накануне 9 мая

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Луганске пророссийские наемники традиционно сгонят так называемых бюджетников и студентов на парад военной техники 9 мая. Об этом LIGA.net сообщили местные жители на условиях анонимности.

"Нужна картинка. Они это показывали 1 мая, покажут и 9 мая. Весь центр специально перекроют", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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По его словам, 1 мая в Луганске проходило "первомайское шествие". "Одним словом, это настоящий совок", - считает он.

Фото: сайт боевиков

По данным ОБСЕ, накануне 9 мая боевики уже согнали военную технику на территорию бывшего международного аэропорта Луганск.

"Члены патруля миссии видели семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) и 10 буксируемых гаубиц (2A65 Мста-Б, 152 мм — пять ед., Д-30 Лягушка, 122 мм – пять единиц.) на территории бывшего международного аэропорта Луганск, приблизительно в 10 километрах к югу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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