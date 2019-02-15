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15.02.2019, 12:24

Наев рассказал послу Франции, как РФ испытывает образцы оружия

Наев рассказал послу Франции, как РФ испытывает образцы оружия - Фото
Изабель Дюмон и Сергей Наев (фото - facebook.com/pressjfo.news)

Встреча проходила на пункте управления одной из бригад в Донбассе

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14 февраля командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил..

Встреча состоялась на пункте управления одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении.

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В ходе диалога Наев ознакомил Дюмон с политикой безопасности в районе проведения операции объединенных сил, привел примеры применения силами Российской Федерации новейших образцов вооружения и военной техники, факты использования отдельных образцов вооружения, которые находятся на стадии разработки.

Наев представил Дюмон видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками за все время проведения операции ООС с начала этого года.

1 февраля 2019 года Наев назвал конечную цель операции объединенных сил в Донбассе.

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Теги: оружие РФ, Сергей Наев, война, Донбасс
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