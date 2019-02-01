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01.02.2019, 11:48

Наев назвал конечную цель операции объединенных сил в Донбассе

Наев назвал конечную цель операции объединенных сил в Донбассе - Фото
Сергей Наев (фото - mil.gov.ua)

Командующий объединенных сил рассказал, как местные жители реагируют на ВСУ в серой зоне

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Конечная цель операции объединенных сил - это прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной территории Донбасса. Об этом в интервью Голосу Украины заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

"Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны объединенных сил. Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождения всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", - отметил Наев.

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Отвечая на вопрос, с какой реакцией местных жителей приходится сталкиваться после того, как ВСУ заходят в населенные пункты, которые до этого были "ничьими", Наев сказал: "Конечно, в таких населенных пунктах реакция людей бывает разной. Есть и радость, есть и опасения. Впрочем, мы очень быстро возвращаем доверие и уважение местного населения к себе, ведь вместе с украинскими военными сюда возвращается самое необходимое: пенсии, лекарства, электроснабжение, возвращается власть, возвращается цивилизация".

По его словам, ВСУ, укрепив свои позиции вокруг населенного пункта, не только улучшают свое тактическое положение, но и "защищают местных жителей, поскольку боевые действия отодвигаются дальше от их домов".

25 января 2019 года Наев заявлялчто Украина готова к возможному нападению страны-агрессора России.

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Теги: Сергей Наев, оос, война, Донбасс, серая зона
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