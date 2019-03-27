Наев сказал, какой "язык" понимают российские военные в Донбассе

Сергей Наев (фото - пресс-служба Донецкой ОГА)

С российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии против Украины в Донбассе, каждый день ведется разговор языком украинского оружия. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев в интервью Голос Украины, отвечая на вопрос, чтобы он сказал оккупантам, если бы у него была такая возможность.

"И этот язык они очень хорошо понимают. А от себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто втихаря переоделся в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, и начал обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей, пожилых людей, не имеют права называться военными. Потому что быть военным - это значит иметь честь, совесть ... мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не требовать чужую, мирную землю. Тогда это не военный, а мародер, преступник", - подчеркнул Наев.

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По его словам, чем ближе к выборам, тем больше провокаций в информационном пространстве происходит.

"Целая фабрика российских троллей в погонах и без них работает над этим, организуя в регионах Украины, в социальных сетях, блогах, на различных форумах и даже в мессенджерах информационные атаки на руководителей государства и ВСУ, до командира бригады включительно", - отметил Наев.

1 марта 2019 года Наев заявлял, что Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на эскалацию ситуации в Донбассе.