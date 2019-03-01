Наев: У ВСУ достаточно сил, чтобы изменить ситуацию в свою пользу

Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на эскалацию ситуации в Донбассе. Об этом в интервью изданию Тиждень заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, украинская армия в конце зимы 2019 года – "это совсем не то войско, которое было пять или даже три года назад".

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"Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся. Ведь противник постоянно меняет тактику и стратегию своих действий. Сейчас у нас достаточно сил и средств, чтобы адекватно реагировать на любые попытки агрессора изменить ситуацию в свою пользу", - сказал Наев.

Командующий объединенных сил считает, что немало изменилось с тех пор, как руководство операцией по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ было поручено военным.

"Ведь сегодня как правоохранительные органы, так и другие формирования находятся под единым руководством. То есть силовой блок готов в любой момент адекватно реагировать на изменение обстоятельств, и это значительный позитив. Основные изменения заключаются в том, что мы больше не миримся с безнаказанными обстрелами наших позиций, в чем противник уже не раз убедился", - подчеркнул Наев.

Отвечая на вопрос, готова ли армия к кардинальным преобразованиям, Наев сказал: "Если речь идет об улучшении материально-технического, денежного и иного обеспечения, то, безусловно, это сделает армию сильнее, еще больше мотивирует военнослужащих. А если говорить о какой-то коренной перестройке всей военной системы, то, конечно, это может навредить. При ведении боевых действий все реформы нужно вводить взвешенно и умеренно".

25 января 2019 года Наев заявлял, что Украина готова к возможному нападению страны-агрессора России.