Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 13:33

Наев: У ВСУ достаточно сил, чтобы изменить ситуацию в свою пользу

Наев: У ВСУ достаточно сил, чтобы изменить ситуацию в свою пользу - Фото
Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Командующий объединенных сил подчеркнул, что ВСУ "больше не мирятся с безнаказанными обстрелами позиций" в Донбассе

Реклама
Реклама

Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на эскалацию ситуации в Донбассе. Об этом в интервью изданию Тиждень заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, украинская армия в конце зимы 2019 года – "это совсем не то войско, которое было пять или даже три года назад".

Реклама

"Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся. Ведь противник постоянно меняет тактику и стратегию своих действий. Сейчас у нас достаточно сил и средств, чтобы адекватно реагировать на любые попытки агрессора изменить ситуацию в свою пользу", - сказал Наев.

Командующий объединенных сил  считает, что немало изменилось с тех пор, как руководство операцией по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ было поручено военным.

"Ведь сегодня как правоохранительные органы, так и другие формирования находятся под единым руководством. То есть силовой блок готов в любой момент адекватно реагировать на изменение обстоятельств, и это значительный позитив. Основные изменения заключаются в том, что мы больше не миримся с безнаказанными обстрелами наших позиций, в чем противник уже не раз убедился", - подчеркнул Наев.

Отвечая на вопрос, готова ли армия к кардинальным преобразованиям, Наев сказал: "Если речь идет об улучшении материально-технического, денежного и иного обеспечения, то, безусловно, это сделает армию сильнее, еще больше мотивирует военнослужащих. А если говорить о какой-то коренной перестройке всей военной системы, то, конечно, это может навредить. При ведении боевых действий все реформы нужно вводить взвешенно и умеренно".

25 января 2019 года Наев заявлялчто Украина готова к возможному нападению страны-агрессора России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Наев, боевики, ВСУ, война, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 