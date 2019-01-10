Нападение на депутата Кривого Рога: установлены подозреваемые

Вадим Мирзоян (фото - babenko.kr.ua)

В покушении на убийство местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна подозревают трех человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители отработали видео с камер видеонаблюдения, через которые установили подозреваемых.

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Полицейские проводят подворовый обход, опрашивают близких и знакомых потерпевшего. Также назначен ряд судебных экспериз.

Нападение на Мирзояна произошло вечером 9 января. Депутат госпитализирован с черепно-мозговыми травмами и переломами. Полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и покушения на убийство.