Нападение на депутата в Кривом Роге: полиция расследует покушение

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и покушения на убийство после нападения на местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полиции уточниил, что нападение произошло вечером вчера, 9 января. Мирзояну нанесли телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы и прыснули газовым баллончиком. После этого нападники побежали в неизвестном направлении.

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Полиция устанавливет все обстоятельства и принимает меры для задержания причастных.

Мирзоян также является председателем Ингулецкого районной парторганизации ВО Батькивщина, в партии заявили, что депутат находится в больнице с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.