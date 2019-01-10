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10.01.2019, 11:16

Нападение на депутата в Кривом Роге: полиция расследует покушение

Нападение на депутата в Кривом Роге: полиция расследует покушение - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на местного депутата Вадима Мирзояна

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Полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и покушения на убийство после нападения на местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

В полиции уточниил, что нападение произошло вечером вчера, 9 января. Мирзояну нанесли телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы и прыснули газовым баллончиком. После этого нападники побежали в неизвестном направлении. 

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Полиция устанавливет все обстоятельства и принимает меры для задержания причастных. 

Мирзоян также является председателем Ингулецкого районной парторганизации ВО Батькивщина, в партии заявили, что депутат находится в больнице с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.

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Теги: нападение, депутат, покушение, Вадим Мирзоян
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